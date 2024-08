Entidades criticam ausência de questões de saúde e bem-estar animal no CNU

RP Raphaela Peixoto

Em ofício enviado à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Público ,Esther Dweck, entidades criticaram a “exclusão” de áreas consideradas essenciais nas provas do Concurso Nacional Unificado, realizadas no domingo (18/8). São elas: o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).



De acordo com as entidades, não foram abordadas questões de farmácia, medicina veterinária e zootecnia. “A cobrança de questões voltadas a essas especialidades é essencial para garantir a segurança dos alimentos, a qualidade dos insumos agropecuários, o bem-estar animal e a saúde pública. Ignorar essas áreas de conhecimento em um processo seletivo para cargos estratégicos é um grave equívoco”, afirmou o presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo Macedo.



O presidente do Anffa Sindical também frisou a relevância das áreas em questão para a defesa da agropecuária do país. “A exclusão de questões relacionadas a essas especialidades em um concurso nacional que visa selecionar profissionais para cargos tão importantes demonstra uma falta de compreensão da complexidade e da importância dessas carreiras”, acrescenta Macedo.



Ainda segundo os grupos, desde o anúncio do certame, os sindicatos vêm expressando insatisfação, especialmente em relação ao quantitativo de vagas e à ausência de conteúdo específico das profissões. Eles também afirmam que essas queixas foram formalmente enviadas à banca organizadora do CNU, a Fundação Cesgranrio, e aos ministros Esther Dweck e Carlos Fávaro em janeiro deste ano.



