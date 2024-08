Justiça anula eliminação de candidata por altura em concurso da PMDF

RP Raphaela Peixoto

A candidata havia sido desclassificada por não atender à altura mínima exigida no edital para mulheres. Ela tem três centímetros a menos do que a altura mínima que é de 1,60 metro. - (crédito: PMDF/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) anulou a exclusão de uma candidata no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A candidata havia sido desclassificada por não atender à altura mínima exigida no edital para mulheres. Ela tem três centímetros a menos do que a altura mínima que é de 1,60 metro.



No entanto, ela sustentou que a exigência de uma altura mínima era inadequada, uma vez que não afeta diretamente o desempenho das funções relacionadas ao cargo de cirurgião-dentista, em que disputa uma vaga. Além disso, a candidata também ressaltou que já desempenhava atividades militares semelhantes como oficial da Força Aérea Brasileira, onde nunca foi impedida.

Na decisão de primeira instância, a Justiça avaliou que a exigência de altura mínima, neste contexto específico, não era razoável. Ela também sublinhou que a exclusão da candidata feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que sua altura não prejudicaria a habilidade dela de exercer as atribuições do cargo de oficial de saúde na PMDF.

A 2ª Turma Cível do TJDFT apoiou essa perspectiva, destacando que, apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter confirmado a legalidade de requisitos como a altura mínima para ingresso em carreiras militares, essas condições precisam ser adequadas às responsabilidades do cargo.

O relator do caso apontou que não faz sentido que uma candidata seja barrada de prosseguir no concurso por não atender à exigência de altura mínima, especialmente ao levar em conta que suas funções como cirurgiã dentista não estão relacionadas à estatura dela.