CNU: ministério confirma troca de provas no Bloco 4; aplicação não foi afetada

RP Raphaela Peixoto

O bloco em questão (o 4) abrange oportunidades nas áreas de trabalho e saúde para servidores - (crédito: Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) afirmou nesta terça-feira (27/8) ter conhecimento do caso em que um grupo de candidatos tiveram acesso antecipado à prova do Bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU). Segundo a pasta, as provas do turno da tarde foram entregue no período da manhã pelos ficais por engano. O local onde ocorreu o erro não foi detalhado pelo MGI.

No entanto, o MGI alega que medidas de segurança foram tomadas no próprio dia de realização do exame. "O envelope com os cadernos de provas da tarde foi lacrado novamente e ficou sob guarda da fiscalização e do certificador externo do Ministério da Gestão. Permaneceram sob sigilo até a sua aplicação no turno da tarde", afirmou o Ministério, em nota.

A pasta também assegurou que a "situação foi identificada e corrigida imediatamente, com a troca das provas, antes do inícios das provas no período matutino, portanto, não afetou a aplicação nem o sigilo das informações".

O bloco em questão abrange oportunidades nas áreas de trabalho e saúde para servidores. A maior quantidade de vagas disponíveis é para auditores fiscais do trabalho, totalizando 900 postos para 309.640 candidatos, resultando em uma concorrência de 344 pessoas por vaga.

No total, o CNU disponibiliza 6.640 vagas, com remunerações que, em algumas situações, ultrapassam R$ 20 mil. De acordo com o governo, 970.037 pessoas realizaram a prova, registrando uma taxa de abstenção de 54,12%. Foram validadas mais de 2,1 milhões de inscrições.

CNU teve abstenção de 54,12%

No total, 970.037 inscritos realizaram o "Enem dos Concursos" em 18 de agosto, conforme as informações finais divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no dia 19 de agosto.

Com um total de 2,1 milhões de inscritos, a taxa de abstenção atingiu 54,12%. Para aqueles que se inscreveram nas cotas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi inferior, registrando 39,28%.

O Distrito Federal teve a menor taxa de abstenção do Brasil no CPNU. Ao todo, o DF registrou 195.687 inscritos no concurso. A maior porcentagem de abstenções registrada foi no Ceará. As avaliações ocorreram em todos o país, abrangendo um total de 228 municípios.