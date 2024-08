Quaest mostra empate técnico entre Boulos, Marçal e Nunes em SP

A mais nova pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo, aponta um cenário acirrado na disputa pela prefeitura de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos (PSol) lidera com 22% das intenções de votos dos paulistanos, seguido de perto pelo coach Pablo Marçal (PRTB) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, com 19%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os três estão empatados tecnicamente na liderança.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-08379/2024. Segundo a Quaest, em comparação com o levantamento anterior, todas as variações ocorreram dentro do limite da margem de erro. Foram ouvidas 1.200 pessoas presencialmente, entre domingo (25/8) e terça-feira (27/8), ao custo de R$ 114,6 mil.

Pesquisa Quaest divulgada em 28 de agosto de 2024

Guilherme Boulos (PSol): 22%

Pablo Marçal (PRTB): 19%

Ricardo Nunes (MDB): 19%

Datena (PSDB): 12%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 2%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 7%



Na terça-feira (27/8), o Instituto Veritá divulgou o resultado de um levantamento eleitoral que mostra o empresário e coach Pablo Marçal (PRTB) na liderança na disputa pela prefeitura de São Paulo na pesquisa espontânea, com 30,9% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSol), com 21,6%, e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 14,2%.

Tinha sido a primeira vez que Pablo Marçal aparecia liderando uma pesquisa eleitoral na disputa pela prefeitura de São Paulo. Levantamentos anteriores dos institutos Paraná Pesquisas, Datafolha e Quaest apontavam para um cenário apertado entre Nunes, Boulos e Marçal na primeira e segunda colocações, empatados tecnicamente.