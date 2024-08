Anatel divulga dia, horário e outros detalhes sobre realização do concurso

RP Raphaela Peixoto

A agência também publicou orientações sobre o que pode ou não ser levado no dia da prova - (crédito: Sinclair Maia/Anatel)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou, na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (29/8), informações a respeito da aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, que serão realizadas em 15 de setembro. A agência também publicou orientações sobre o que pode ou não ser levado no dia da prova.

Segundo o documento, a abertura dos portões está marcada para às 12h e o fechamento às 13h. O início da prova será às 13h30. O tempo de duração das provas é de cinco horas. A divulgação dos locais de aplicação de provas será em 5 de setembro no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O certame oferta 50 vagas imediatas e também formará cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações com salário de R$ 16.413,35.

Leia também: Confira 10 programas de trainee com inscrições abertas para todo o Brasil

Orientações

No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Leia também: Múcio anuncia concurso para civis no Ministério da Defesa

O documento também informa que é proibido o porte ou uso, durante as provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação, de registro, eletrônicos ou não; agendas eletrônicas, gravadores, pen drive, fones de ouvido, livros, anotações, chaves com alarme, celulares ou similares. Bem como o uso de relógio, óculos escuros, acessórios de chapelaria ou protetores auriculares.