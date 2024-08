MR Marina Rodrigues

.Os salários variam de 7 mil e 8 mil reais, com inúmeros benefícios - (crédito: Caio Gomez)

A experiência como trainee tem chamado cada vez mais a atenção de profissionais de todas as regiões do país, principalmente, os recém-formados ou com pouca experiência. Isso porque as empresas oferecem um treinamento diferenciado, regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com possibilidade de networking com líderes e gestores, participação em projetos e aprendizados específicos sobre áreas e fluxos de trabalho da organização. A ideia é que, ao final do processo, o candidato esteja pronto para assumir um cargo de liderança na empresa, seja na área de opção inicial ou em outra na qual tenha se destacado. Confira alguns dos principais processos seletivos a seguir.

L’Oreal

transporte, auxílio-creche/babá, plano de saúde e odontológico, wellhub e seguro de vida. Inscrições até quarta-feira (28/8) pelo site: www.traineeloreal.com.br. O Programa Trainee do Grupo L’Oréal no Brasil oferece duas trilhas: de expertise, para os candidatos interessados nas áreas de pesquisa e inovação, RH, digital, finanças, TI e operações; e de negócios, voltada para produtos, marcas e consumidores. Para participar, é necessário ter concluído a graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) entre julho de 2022 e julho de 2024 em um curso reconhecido pelo MEC. Os candidatos devem ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São Paulo e ter flexibilidade para trabalhar das 9h às 18h no modelo híbrido. Para aqueles que moram em cidades diferentes do local de trabalho, será oferecido auxílio para realocação. Metade das vagas será destinada a pessoas negras. O salário é de R$ 7.000 e os benefícios são: participação nos resultados individuais, vale refeição/alimentação/transporte, auxílio-creche/babá, plano de saúde e odontológico, wellhub e seguro de vida.

Kraft Heinz

transporte, plano de saúde e odontológico, auxílio-home office, day off de aniversário e participação nos lucros. A empresa também oferece o programa Viva Bem, com seguro de vida, previdência privada, desconto em produtos e mais. Inscrições prorrogadas até 2 de setembro pelo site: www.traineekraftheinz.com. O Trainee Global Kraft Heinz 2025 será exclusivo para profissionais autodeclarados pretos e pardos. As oportunidades são nas áreas de suporte e vendas, no escritório de São Paulo, e de operações nas fábricas de Nerópolis (GO), Nova Goiás (GO) e Blumenau (SC). Os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 e ter disponibilidade para residir nas regiões onde a empresa atua. O inglês é um diferencial, porém, para os selecionados que não tenham fluência na língua, será custeado um curso intensivo de três meses antes do início do programa, previsto para começar em janeiro. O programa tem duração de 12 meses e formato de trabalho híbrido (três dias presenciais e dois em home office). A seleção conta com avaliação comportamental, dinâmica em grupo, painel com liderança e entrevistas. O salário é de R$ 6.633,85 e os benefícios incluem vale-refeição/alimentação/transporte, plano de saúde e odontológico, auxílio-home office, day off de aniversário e participação nos lucros. A empresa também oferece o programa Viva Bem, com seguro de vida, previdência privada, desconto em produtos e mais.

Ambev

Inscrições até 3 de setembro pelo site: bit.ly/3MgxVCc. A fabricante de bebidas está com inscrições abertas para o Trainee Ambev 2025. Candidatos de todos os cursos podem escolher entre duas áreas, business ou supply chain, com pré-requisitos de conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 e disponibilidade para morar em outros estados. O processo seletivo conta com quatro fases: etapa on-line, ecossistema, entrevista on-line e final experience. O salário é de R$ 8,5 mil mensais e os benefícios são: vale-refeição, vale-transporte, previdência privada, bônus, 13º salário, venda de produtos, seguro de vida, gympass, plano médico e odontológico e outros. A admissão está prevista para janeiro de 2025.

Itaú

Inscrições até 2 de setembro pelo site: www.traineefeitodefuturo.com. br. O Programa Trainee Itaú Unibanco 2025 tem duração de 18 meses e possui três opções de trilhas de aprendizado: negócios varejo, negócio atacado e institucional. Podem participar candidatos de qualquer curso de graduação, bacharelado ou licenciatura de longa duração com formação entre novembro de 2022 e dezembro de 2025. É necessário ter disponibilidade para trabalhar presencialmente por 8 horas em São Paulo (SP). Caso necessário, candidatos aprovados de outros lugares receberão auxílio para realocação. O processo seletivo será por meio da plataforma Gupy e inclui avaliação de perfil e habilidades, desafio de negócio em grupo e entrevistas individuais. O salário é de R$ 8,8 mil e os benefícios são vale-refeição/alimentação, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, incentivo a curso de idiomas e outros.

Santander

Inscrições até 9 de setembro pelo site: www.ciadetalentos.com.br/traineesantander. O Programa Trainee Santander é voltado para o mercado financeiro e tem duração de 18 meses. Os candidatos podem ser de diversos cursos e devem ter se formado entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, além de ter disponibilidade para viagens e mudança para qualquer estado. Inglês avançado e experiência profissional prévia poderão ser diferenciais. Se o candidato for estrangeiro, deverá apresentar o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e visto para trabalhar no Brasil. O selecionado terá a oportunidade de participar de projetos, ter contato com diferentes áreas e negócios e experiência prática no job rotation. Os trainees que se destacarem terão a chance de participar de uma experiência internacional. O salário é de R$ 8.700 mensais e os benefícios incluem vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e outros.

Alpargatas

Inscrições até 9 de setembro pelo site: www.ciadetalentos.com.br/traineealpargatas. A Alpa, dona da marca Havaianas, oferece dois programas para 2025: negócios e industrial, ambos com duração de 12 meses. Podem participar candidatos graduados (bacharelado ou licenciatura) entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, com inglês intermediário e com disponibilidade para residir em São Paulo (SP), Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Montes Claros (MG) ou Carpina (PE). Na trilha industrial, são válidos somente cursos de engenharia e o trabalho será presencial. Já para negócios, todos os cursos são considerados e o trabalho será híbrido (no mínimo, três vezes por semana na sede da empresa). Durante o programa, os trainees passam por imersões e vivências e, ao final, o projeto desenvolvido é apresentado em evento global. As vagas são para áreas corporativas, como supply chain, people, jurídico, finanças e comercial. A seleção inclui teste on-line, dinâmica cultural, atividade em grupo e painel com gestores e líderes. O salário é de R$ 7.486,00, com os seguintes benefícios: refeitório, day-off no aniversário, assistência médica e odontológica, previdência privada, desconto em produtos, seguro de vida, entre outros. Após o programa, será oferecido mentoria e acesso à comunidade de trainees da empresa.

Grant Thornton

Inscrições até 16 de setembro pelo site: bit.ly/3SX8wRE. A Grant Thornton, que oferece serviços de auditoria, consultoria e tributos, abriu seu programa para estudantes de cursos de bacharelado, a partir do 4° semestre, ou tecnólogo, a partir do 2° semestre, além de recém-formados em ciências contábeis e atuariais, administração, economia, direito, gestão, engenharias, tecnologia da informação e relacionados. Inglês a partir do nível básico é um pré-requisito e espanhol será um diferencial. A seleção inclui testes comportamentais, questionário de aderência, dinâmica em grupo e entrevista final. O formato de trabalho é híbrido e o modelo de contratação é CLT, por prazo indeterminado. Ao todo, são 18 escritórios localizados em: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Porto Alegre, Londrina, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e Uberlândia. A admissão dos novos trainees está prevista para 17 de outubro deste ano. Todas as vagas aceitam candidaturas PCDs. Os benefícios são: curso de inglês, day off, gympass, jornada flexível, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-refeição/alimentação/ transporte e outros. O valor do salário não foi divulgado.

Vale

Inscrições até 19 de setembro pelo site: www.vale.com/pt/programa-trainee. O Programa Trainee 2025 da Vale oferece 43 vagas em diversas áreas para candidatos formados em engenharia ou geologia, a partir de dezembro de 2021, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2024 também podem se inscrever. Além disso, não há limite de idade para se candidatar e não é necessário ter experiência profissional prévia. Todas as vagas são para trabalho presencial no Pará e no Maranhão, onde a empresa opera. O programa terá duração de 12 meses e inclui experiências teóricas e práticas a partir de iniciativas multidisciplinares e focadas no desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Dados pessoais do candidato, como idade, instituição de ensino, endereço e estado civil, são omitidas durante a seleção, para garantir a neutralidade da avaliação, feita por meio de painéis com gestores e líderes. Os benefícios são: participação nos lucros, auxílio-mudança, previdência privada, assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, vale-alimentação/refeição no local de trabalho, seguro de vida em grupo, auxílio-creche e gympass. O valor do salário não foi divulgado.

Nestlé

Inscrições até 30 de setembro pelo site: www.nestlecomvoce.com.br/programadetrainee. O Programa de Trainee Nestlé 2025 tem duração de 2 anos e busca novos talentos. Os candidatos devem ter concluído qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024 e ter disponibilidade tanto para morar em outras localidades no Brasil quanto para viagens constantes. Para a maioria das vagas, idiomas não são um requisito. Todas as etapas da seleção serão on-line: desafio em vídeo, painéis e entrevistas com RH e lideranças, com exceção das entrevistas finais, que serão presenciais. As vagas são para trabalhar em São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia e Ibiá (MG). O trabalho será presencial ou híbrido, a depender da vaga, com início previsto para janeiro. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, previdência privada, licença-maternidade e paternidade estendidas, acesso a academias, cooperativa de crédito, vale-refeição ou alimentação no local, acesso à plataforma de cursos, participação nos lucros, descontos em produtos, programa de bem-estar e outros. O valor do salário não foi divulgado.

Rede D’Or