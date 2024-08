Estão abertas a partir desta sexta-feira (30/8) as inscrições para o concurso do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Interessados tem até as 18h do dia 20 de setembro para se inscrever, por meio do site oficial do certame, a custo de R$ 120. O certame formará cadastro reserva para os cargos de analista judiciário para áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado, cujo salário é de R$ 12.455,30.

De acordo com o edital, haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (5% das vagas). Além de cotas raciais, sendo 20% para candidatos negros e 3% para indígenas.

Organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção será composta por provas objetivas e prova discursiva. A aplicação das provas do concurso está marcada para o dia 1º de dezembro. Os candidatos ao cargo de analista judiciário — área administrativa — especialidade: inspetor da polícia judicial também farão teste de aptidão física.



Todas as fases do certame, para todos os candidatos, bem como as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência ou a candidatos negros e dos candidatos indígenas, serão realizadas em Brasília (DF).

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.