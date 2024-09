Lei que permite provas on-line em concursos será sancionada por Lula; entenda

FA Francisco Artur

Lula vai sancionar PL 2.258/22 na tarde desta segunda-feira (9/9) - (crédito: Reprodução / Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sancionar, às 15h desta segunda-feira (9/9), um projeto de lei (PL) que prevê mudanças nas regras de concursos públicos federais. Entre outros pontos, o PL 2.258/22 permite que certames da União sejam realizados via internet. A confirmação de que Lula vai sancionar o projeto consta na agenda oficial do presidente.

Em seleções feitas pela internet, o projeto prevê que o processo disponibilize um acesso individual seguro e um ambiente controlado. Outra mudança prevista no PL diz respeito a possíveis novas formas de avaliação do candidato. Segundo o projeto, esse processo "poderá ser por meio dos conhecimentos, das habilidades e das competências relativas às atribuições do cargo".

Após a sanção de Lula, a proposta entrará em vigor no quarto ano após sua publicação, podendo ter a aplicação antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso público. As normas previstas no projeto, porém, não valerão para processos seletivos abertos anteriormente à lei.



Leia também: Lula convoca reunião extraordinária para discutir tensão com a Venezuela