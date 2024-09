Concurso da PCDF com 750 vagas tem edital publicado; veja detalhes

RP Raphaela Peixoto

O edital de abertura foi publicado nesta quinta-feira (5/9) em edição extra no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou o edital de abertura do concurso público para a área administrativa com oferta de 740 vagas, dos quais 260 serão para início imediato e 480 para formação de cadastro reserva. As remunerações iniciais variam de R$ 4.162,94 a R$ 11.454,21. O documento foi publicado nesta quinta-feira (5/9) em edição extra no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

As oportunidades são para os cargos de gestor e analista. Para o cargo de gestor são ofertadas 60 vagas imediatas e 180 vagas para formação de cadastro de reserva. No caso do cargo de analista, são oferecidas 500 vagas, sendo 200 vagas imediatas e 300 vagas para formação de cadastro de reserva.

Para se inscrever no certame, além de outros requisitos legais, é necessário ter diploma de curso superior na área específica relacionada ao cargo de gestor. No caso do cargo de analista, é exigido ter certificado de conclusão do ensino médio ou um documento equivalente que comprove a habilitação legal.



O período de inscrições ficará aberto entre 24 de outubro a 11 de novembro. Interessados poderão se inscrever por meio da banca organizadora, o Cebraspe. O custo da inscrição será de R$ 98,31 para gestor e R$ 75,02 para analista.

Leia também: Ônibus da dupla João Neto e Frederico bate em carreta e quatro ficam feridos

Das provas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e prova discursiva. Ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas e a prova discursiva para ambos os cargos de gestor terão a duração de 4 horas e 30 minutos.

Os exames serão aplicados em datas distintas a depender do cargo. Em 12 de janeiro serão aplicadas as provas do cargo de gestor. Já no dia 19 é a vez dos candidatos do cargo de analista fazerem as avaliações.

Leia também: Influencer brasiliense faz sucesso com dicas de redação para concurso

Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Ao todo serão 120 questões sobre conhecimentos específicos e gerais.

Já a prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá em uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de conhecimento específico relacionado a cada cargo/especialidade/área de atuação.