Dataprev lança concurso com 236 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) publicou nesta sexta-feira (6/9) o edital de abertura do concurso público com 236 vagas, bem como à formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os valores dos salários iniciais são de até R$ R$ 9.173,62.

As vagas disponíveis são para as seguintes especialidades:

Auxiliar ou técnico de enfermagem - remuneração: R$ 3.893,95

Técnico de segurança do trabalho - remuneração: R$ 3.893,95

Analista de processamento - remuneração: R$ 7.103,31

Analista de tecnologia da informação - remuneração: R$ 9.173,62

Médico do trabalho - remuneração: R$ 9.173,62

Engenheiro de segurança do trabalho - remuneração: R$ 9.173,62

Os aprovados serão lotados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina.

As inscrições para a seleção estarão abertas no período de 06 de setembro a 03 de outubro de 2024. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar o site oficial do certame e preencher o requerimento. O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100,00. Já para os cargos de nível médio é de R$80,00.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o certame é será realizado em etapa única, a prova objetiva de caráter eliminatório. O exame será composto por 70 questões de múltipla escolha será realizada no dia 17 de novembro em todas as capitais do país.

A prova será divida em dois módulos, no qual o módulo I abordará itens de conhecimentos gerais. Entre as disciplinas estão: língua portuguesa e inglesa, atualidades, raciocínio lógico matemático. O módulo II é composto por questões de conhecimentos específicos.