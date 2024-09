RP Raphaela Peixoto

As inscrições referente aos quatro editais ficarão abertas às 14h de 11 de setembro até 10 de outubro. Interessados poderão se inscrever por meio do site do certame - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde lançou um concurso público com 1.455 vagas distribuídas em 86 cargos, além de 3.044 para cadastro reserva. O valor da remuneração varia entre R$ 1.698 até R$ 12 mil. Ao todo foram publicados quatro editais de abertura no Diário Oficial da Paraíba.

As inscrições referentes aos quatro editais ficarão abertas das 14h desta quarta-feira (11/9) até 10 de outubro. Interessados poderão se inscrever por meio do site do certame. O valor das taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade ao cargo em que o candidato almeja, sendo:

R$ 80 para cargos de nível básico



R$ 120 para cargos de nível médio/técnico



R$ 180 para cargos de nível superior, com exceção de médico que custa R$ 250

Organizado pelo Instituto De Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), o certame contará com quatro etapas: provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos de caráter classificatório, além de avaliação biopsicossocial (para candidatos que concorrerão às vagas reservadas às pessoas com deficiência) e avaliação de heteroidentificação (para inscritos que disputam na condição de cotista para pessoas negras).

A aplicação das provas objetivas está prevista para 15 de dezembro em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. Os exames serão aplicados em dois turnos. Os candidatos das vagas para os níveis básico, médio e técnico farão as provas pela manhã. Já os candidatos as oportunidades nível superior e superior médico realizarão as provas à tarde. Os exames terão duração de quatro horas e serão compostos por 65 questões de múltipla escolha.