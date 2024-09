Brasil tem 7 estados sob alerta vermelho para baixa umidade do ar

Além dos alertas de baixa umidade relativa do ar, há aviso de grande perigo para ondas de calor até as 23h59 de sexta-feira (13) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Brasil amanheceu nesta quarta-feira (11/9) com sete estados sob alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade relativa do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com os dados, a umidade estará abaixo do 12% nos locais sinalizados. O aviso terá início às 11h e acabará às 19h.

Os estados sinalizados no mapa do Inmet são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins. Além dos citados, outros 15 estados e o Distrito Federal estão sob alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa, que indica uma variação de 30% a 20%.

A baixa umidade do ar pode causar diversas complicações à saúde, como desidratação da pele, ressecamento dos olhos e mucosas, podendo causar até sangramentos. É recomendado que seja feita a ingestão de bastante líquido, evitar o sol nos horários críticos, das 15h às 16h, e que não sejam praticadas atividades físicas durante esse horário. Também é recomendado o uso de umidificador de ar para ambientes fechados e o uso de hidratantes bucais e para pele.

Alerta vermelho para ondas de calor

Além dos alertas de baixa umidade relativa do ar, ontem (10), o Inmet publicou um aviso de grande perigo para ondas de calor até as 23h59 de sexta-feira (13). Os estados sob alerta de temperatura 5ºC acima da média por período maior que cinco dias são: Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

