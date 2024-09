Ministério do Esporte abre concurso de audiovisual com prêmio de R$ 15 mil

EL Estefania Lima

O Ministério do Esporte (Mesp) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9/9) a 1ª edição do Concurso do Minuto para o Esporte (CME). O concurso é voltado exclusivamente a pessoas físicas e as premiações vão de R$ 5 mil a R$ 15 mil.



Serão aceitas produções audiovisuais de todos os gêneros (ficção, clipe, publicidade, animação, biografia, documentário, etc.) que tenham necessariamente até um minuto (podendo até 10 segundos para mais ou para menos) para concorrer em três categorias: "Como o esporte mudou a minha vida"; "O impacto do futebol feminino no Brasil"; e "Jogo limpo". De acordo com o Mesp, as categorias têm "potencial de suscitar a sensibilização, conscientização e reflexão na sociedade sobre os temas envolvidos".

Os primeiros, segundos e terceiros colocados das três categorias serão premiados com R$ 15.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente.

Além do prêmio em dinheiro, os vencedores irão receber do Mesp um certificado de participação.

"Espera-se que os participantes possam se auto-identificar com os temas ou identificar situações em seus ambientes e assim trazer exemplos, por meio dos vídeos, que possam servir de motivação para mudanças para a sociedade de forma geral", afirmou o Mesp.

As inscrições para o 1º CME abrem dia 28 de outubro e vão até 8 de novembro deste ano. O resultado definitivo será publicado dia 6 de dezembro nas páginas e redes sociais do Mesp.

Cada participante pode inscrever até três vídeos, um em cada categoria.

Os vídeos devem estar publicados em plataformas de acesso gratuito, como o YouTube ou Vimeo.

O edital completo pode ser acessado aqui. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail ouvidoriamesp@esporte.gov.br ou pelo Disque Esporte (0800 942 9100).

Com a participação da sociedade, o Mesp espera que o concurso possa trazer melhorias. "O CME pode trazer insumos para melhoria das políticas capitaneadas (comandadas) pelo Ministério e da comunicação/interação do órgão com a sociedade", disse.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori