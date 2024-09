Inscrições estão abertas para concurso do TCDF; salários de R$ 21 mil

FA Francisco Artur

A publicação do resultado final do certame está prevista para o dia 1º de abril do próximo ano - (crédito: Divulgação/TCDF)

Começam nesta sexta-feira (13/9) as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que selecionará sete vagas ao cargo de auditor externo com salários a partir de R$ 21 mil. Para se inscrever, basta acessar o site da Cebraspe, a banca organizadora do certame, até as 18h de 2 de outubro. Entre aqui.

As oportunidades de auditor de controle externo do TCDF demandam que o candidato tenha nível superior. A taxa de inscrição é de R$ 161,17. As vagas serão distribuídas de acordo com a área demandada pelo órgão:

Especialidade 1: Auditor de Controle Externo – Área Especializada – Especialidade: Arquivologia: 2 vagas;

Especialidade 2: Auditor de Controle Externo – Área Especializada Especialidade: Psicologia: 2 vagas; e

Especialidade 3: Auditor de Controle Externo – Área Especializada – Especialidade: Tecnologia da Informação – Orientação Microinformática e Infraestrutura de TI: 3 vagas.

As provas do concurso do Tribunal de Contas do DF estão previstas para 17 de novembro. Haverá avaliações objetivas pela manhã e discursivas no período da tarde. Nas questões objetivas, a banca cobrará temas gerais e específicos. Na prova discursiva, haverá duas questões e uma redação. A publicação do resultado final do certame está prevista para o dia 1º de abril do próximo ano.