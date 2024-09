Concurso do Conselho Federal de Medicina tem edital retificado

CB Correio Braziliense

O concurso do CFM tem o Instituto Iades como banca organizadora. Os salários variam entre R$ 9.841,62 e R$ 16.593,06 - (crédito: Reprodução TV Globo)

O concurso do Conselho Federal de Medicina (CRM) teve o edital retificado. O certame oferecerá 125 vagas, sendo 18 chances para preenchimento imediato e outras 107 para a formação de um cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 6 de outubro. Se inscreva aqui. A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível médio e R$ 70, nível superior.

A retificação do edital foi publicada na terça-feira (9/9) e se referiu à inclusão de cinco vagas de cadastro de reserva para jornalistas, além da prorrogação do prazo de inscrição e mudança de critérios na correção das provas discursivas. Confira a retificação aqui. Além dessas oportunidades, o certame contará com vagas para advogado, analista de tecnologia da informação, bibliotecário, contador, assistente administrativo e assistente de tecnologia da informação.

O concurso do CFM tem o Instituto Iades como banca organizadora. Os salários variam entre R$ 9.841,62 e R$ 16.593,06. As provas serão aplicadas no Distrito Federal, no dia 17 de novembro. Candidatos a cargo de nível superior serão avaliados no período da manhã. Os postulantes a vagas de ensino médio, no turno vespertino.