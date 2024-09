ICMBio: banca organizadora de concurso será definida em outubro

RP Raphaela Peixoto

O certame ofertará 350 vagas, sendo 120 vagas para analista administrativo e 230 para analista ambiental - (crédito: ICMBio/Divulgação)

Ao Correio, o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade (ICMBio) afirmou que a escolha da banca organizadora do novo concurso do órgão está prevista para ser divulgada em outubro. O certame ofertará 350 vagas, sendo 120 vagas para analista administrativo e 230 para analista ambiental.

Ainda de acordo com o ICMBio, sete instituições enviaram propostas até o momento, sendo elas: Cesgranrio, Avalia, Iades, Cebraspe, AOCP, Access, IBFC.

As vagas foram autorizas em agosto pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Segundo a portaria autorizativa, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses.

O documento ainda estabelece que o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.