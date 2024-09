UnB lança concursos para professor com salários de até R$ 10 mil

RP Raphaela Peixoto

As provas serão realizadas no Distrito Federal, na própria universidade, nos locais e datas indicados no edital de cronograma de provas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Universidade de Brasília (UnB) publicou, nesta sexta-feira (20/9), três editais de concursos públicos com salário de R$ 10.481,64. As vagas são para professores adjuntos para os departamentos de Processos Psicológicos Básicos, de Ciência da Computação e de Engenharia Mecânica. Cada certame oferta uma vaga e formação cadastro reserva. Os editais foram publicados no Diário Oficial da União.

O período de inscrições ficará aberto entre 7 de outubro e 8 de novembro. Interessados podem se inscrever por meio do site da UnB. A taxa de inscrição custa R$ 240,40.

A seleção será composta pelas provas oral, didática e de títulos. As etapas são de caráter eliminatório e classificatório, com exceção da de título, que é apenas classificatória. As provas serão realizadas no Distrito Federal, na própria universidade, nos locais e datas indicados no edital de cronograma de provas.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.