Correios: novo acordo coletivo da categoria prevê aumento salarial

RP Raphaela Peixoto

Mudança pode afetar salários de cargos previstos no próximo concurso - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O novo acordo coletivo entre o Correios e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), assinado nessa segunda-feira (16/9), prevê reajustes nos valores dos benefícios e um aumento salarial de 4,11%. As mudanças valerão já para os novos servidores, aprovados no concurso previsto para setembro. Veja as alterações:

Auxílio para dependentes com deficiência: valor máximo de R$ 1.030,58 por mês

Reembolso creche e reembolso babá: limite de R$ 714,72 por mês

Vale refeição/alimentação: R$ 50,93 por dia de trabalho

Vale cesta: R$ 319,79

Ticket peru: crédito extra de R$ 2.500

Folha de ticket extra: R$ 50, de agosto a dezembro de 2024, para empregados com remuneração até R$ 7.300

Reajuste das funções de carteiro motorizado: 20% a ser aplicado em janeiro de 2025

Gratificação de férias de 70%: pagamento proporcional a partir de janeiro de 2025, sem prejuízo das ações judiciais em andamento

Vale transporte e jornada de trabalho In itinere: limite de R$ 870,18 mensal

Gratificação de quebra de caixa: R$ 267,64 para quem atua em guichês de agências e 25% para quem atua parcialmente

Situação de calamidade pública ou emergência: pagamento de um salário-base adicional para funcionários atingidos, após avaliação social em até cinco dias

Reajuste salarial: R$ 260,00 a partir de janeiro de 2025 para remuneração até R$ 6.326,03, incorporados ao salário-base; e de R$ 4,11% para salários superiores

Trabalho em dia de repouso: pagamento de 200% ou duas folgas compensatórias , além de vale alimentação ou refeição

São mais de 3 mil vagas

O futuro certame oferecerá 3.468 vagas, sendo 3.099 para agentes dos Correios e 369 para analistas dos Correios. A região Sudeste concentra a maior quantidade de vagas (veja a distribuição das vagas). Do total de vagas previstas em cada edital, 20% serão destinadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência.

Leia também: Provas do concurso dos Correios serão aplicadas em 228 cidades

Conforme o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro. O órgão prevê dois editais: um para o cargo agente de Correios (de nível médio) e outro para o cargo analista de Correios (de nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente.

O Instituto Brasileiro de Formação e Captação (IBFC) foi o escolhido para ser a banca organizadora. De acordo com os Correios, os candidatos de ambos os cargos serão avaliados, por meio de provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, e prova discursiva (para cargo de nível médio).