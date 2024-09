Primeira sala de amamentação da UnB é inaugurada

CB Correio Braziliense

Além de fraldário, a sala de amamentação conta com micro-ondas, geladeira e pias - (crédito: Raquel Aviani/Secom UnB)

A primeira sala de amamentação da Universidade de Brasília (UnB) foi inaugurada na Biblioteca Central no início deste mês. O espaço é composto por duas cabines individuais com poltronas, pontos de água para higienização de mãos e utensílios, freezer, micro-ondas, bancada de pedra, cuba em inox para higienização de crianças de colo durante troca de fraldas, ponto de água com ducha e aquecedor elétrico. A próxima sala deverá ser inaugurada no prédio da Reitoria.

A sala de amamentação foi celebrada pela reitora Márcia Abrahão. “Considero essa iniciativa uma obrigação minha, como a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora desta Universidade. E essa sala não é apenas para mães amamentarem. Ela também está disponível para pais, tios e tias que trazem suas crianças, em dias que, por exemplo, precisam estar na Biblioteca e necessitam de espaço adequado para que as crianças se alimentem de maneira confortável, sem se sentirem intimidadas por um ambiente cheio de adultos estudando e trabalhando”, disse.

Segundo a reitora, a Universidade de Brasília já tinha iniciativas semelhantes, como a sala de amamentação da Faculdade de Educação, mas faltava uma institucionalização dessas ações. Prevista na Política Materna e Parental, estrutura vai oferecer melhores condições de conforto para genitores e responsáveis por crianças que frequentam a UnB.