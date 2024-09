Inscrição aberta para concurso do TCDF com salário de R$ 37 mil

RP Raphaela Peixoto

Para participar o candidato precisa ser bacharel em Direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do nível superior - (crédito: Divulgação/TCDF)

Interessados em se inscrever no concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o cargo de procurador do Ministério Público já podem realizar sua inscrição. O certame oferta uma vaga, além de formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$37.731,80.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Cebraspe, banca organizadora do concurso, até 21 de outubro. Para participar, o candidato precisa ser bacharel em Direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do nível superior. O valor da taxa é de R$ 382,73.

O certame compreenderá as seguintes fases: prova objetiva, provas discursivas, inscrição definitiva, exames de higidez física e mental, sindicância de vida pregressa e investigação social, prova oral e avaliação de títulos. Todas as etapas serão realizadas em Brasília, confira as datas:

Aplicação da prova objetiva: 15 de dezembro de 2024;

Realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação: 9 de fevereiro de 2025;

Aplicação de provas discursivas: 23 de março de 2025;

Aplicação de provas discursivas: 30 de março de 2025; e

Aplicação da prova oral: 3 de agosto de 2025.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.