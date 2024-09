TJMT lança edital de concurso com 22 vagas; confira

FA Francisco Artur

Um concurso com 22 vagas para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) foi anunciado pelo órgão. As oportunidades serão divididas entre os cargos de oficial de justiça, técnico e analista judiciário. O certame também ofertará chances para cadastro de reserva. Confira a publicação do edital no Diário de Justiça do Mato Grosso.

Apenas as vagas para técnico judiciário serão abertas a candidatos com nível médio. As outras duas demandam ensino superior. As inscrições para o concurso do TJMT começam na próxima segunda-feira (30/9) e vão até o dia 29 de outubro. Para garantir a participação no certame, é preciso pagar a taxa de R$ 130 aos cargos de analista e oficial de justiça e R$ 100 para a função de técnico judiciário.

A banca organizadora do certame será a Fundação Getúlio Vargas. No momento, o link para o concurso do TJMT não está disponível. Os salários para as vagas ofertadas pela seleção não foram divulgados no edital. O Correio questionou o tribunal sobre qual será a remuneração dos concursados. Até o momento, a comunicação do órgão não respondeu.

Provas

As provas do concurso do TJMT estão previstas para o dia 15 de dezembro de 2024, das 8h às 13h, para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, e das 15h às 20h, para o cargo de Técnico Judiciário, segundo o horário oficial de Cuiabá, que é uma hora a menos que Brasília.

As provas, objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva, ambas serão de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.