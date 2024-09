Tribunal de Contas de Goiás divulga resultado final de concurso; confira

FA Francisco Artur

(crédito: TCE-GO/Secom)

O resultado final do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCEGO) para o cargo de analista de controle externo foi divulgado. Os resultados também ficarão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. Confira aqui.

O resultado final da prova discursiva, além da homologação do certame, foram divulgados na quarta-feira (25/9), no Diário Oficial do Estado de Goiás. O concurso para o TCE de Goiás teve provas objetivas e discursivas aplicadas no dia 16 de junho deste ano.

No concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás serão preenchidas 52 vagas. Todas as oportunidades demandarão que o candidato tenha ensino superior. Os salários iniciais são de até R$ 12 mil, mais benefícios.