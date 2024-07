TRF5 abre concurso para analista e técnicos; salários até R$ 14 mil

RP Raphaela Peixoto

Para ingressar no certame, o candidato deverá ter ensino superior completo, inclusive para o posto de técnico judiciário - (crédito: Divisão de Comunicação Social do TRF5/ reprodução )

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) publicou o edital de abertura do concurso público. As oportunidades são para analista judiciário, cujo salário inicial varia entre R$ 5.831 e R$ 13.994, e técnico judiciário, que tem remuneração entre R$ 3.354 e R$ 8.529.

São ofertadas vagas para formação de cadastro reserva para as seções judiciárias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe, além da sede do tribunal.

Para ingressar no certame, o candidato deverá ter ensino superior completo, inclusive para o posto de técnico judiciário, uma vez que o requisito foi alterado em 2022, por meio da Lei 14.456/2022.

As inscrições serão realizadas por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC),organizador da seleção, no período entre os dias 30 de julho e 27 de agosto. Segundo o edital, há possibilidade de se inscrever para ambos os cargos do concurso. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar a taxa no valor de R$ 110 para o cargo de analista e R$ 75 para o cargo de técnico.

Leia também: Confira os locais de prova do concurso do Banco Central

O certame será realizado por meio de provas objetiva e discursiva. Inscritos no cargo de agente polícia judicial também realizarão teste de aptidão física. As provas serão aplicadas simultaneamente em João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE), em turnos diferentes.

A data de confirmação e os detalhes dos horários e locais das provas serão anunciados através do Edital de Convocação, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região - Edição Administrativa, no portal do IBFC e por e-mail.