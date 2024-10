'Guru dos concursos', desembargador dá palestra sobre felicidade e serviço público

Por Lara Perpétuo — Nesta quinta-feira (3/10), ocorrerá, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma palestra sobre felicidade e serviço público. Realizado pelo Gabinete da ministra Daniela Teixeira , evento é ministrado pelo desembargador federal William Douglas, conhecido como “guru dos concursos”, das 10h às 11h30. Não é necessário se inscrever para participar.

Na palestra “Felicidade e serviço público”, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região explora interação com plateia e compartilhamento de experiências na carreira pública, em que exerceu cargos como delegado de Polícia, defensor público e professor na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Embora não seja preciso realizar inscrição para participar, o evento está sujeito à lotação da sala de reuniões corporativas do STJ, onde ocorre nesta quinta (3/10). Espaço fica no primeiro andar do edifício Ministros I.