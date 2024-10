CNU: notas serão divulgadas nesta terça-feira (8/10); saiba como consultar

RP Raphaela Peixoto

Além das provas realizadas em agosto, o certame também terá avaliação de títulos (como pós-graduação, mestrado, experiências, entre outros) - (crédito: EdiCase)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgará, nesta terça-feira (8/10), as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Os resultados poderão ser consultadas pelos candidatos na área do candidato, no site do certame, a partir das 10h.

Por conta de uma decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, serão divulgadas apenas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, a divulgação das notas das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça. O Governo Federal, por meio da Advocacia Geral da União, irá recorrer.

Também será disponibilizado um extrato do resultado. O documento trará um detalhamento das notas de cada uma das provas. Segundo o MGI, o documento "permitirá a cada candidato entender a composição de sua nota". O prazo para a interposição de recursos contra as notas preliminares das provas discursivas e da redação estará aberto entre os dias 8 e 9 de outubro.

Prova de títulos

Além das provas realizadas em agosto, o certame também terá avaliação de títulos (como pós-graduação, mestrado, experiências, entre outros), que também contará para a nota final de alguns cargos, designada no edital como Nota Final Ponderada (NFP).

Os participantes serão convocados para enviar seus títulos na terça-feira (8), juntamente com a divulgação das notas das provas. De acordo com os editais, o envio da documentação referente à titulação acadêmica e experiência profissional, referente à etapa de avaliação de títulos, deverá ser feito na quarta e quinta-feira (9 e 10 de outubro).

Na última semana, o Ministério da Gestão retificou os editais do CPNU mudando a fase de avaliação de títulos. Agora, mais documentos terão que ser autenticados em cartório. Além disso, foram feitas alterações na fórmula de cálculo da nota das provas objetivas. A pontuação final varia entre 5% e 10% dependendo do órgão e cargo da vaga. (Confira aqui todas as mudanças)