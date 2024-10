Concurso Correios: gabaritos das provas objetivas são divulgados

RP Raphaela Peixoto

Os recursos dos candidatos em relação aos gabaritos preliminares das provas objetivas poderão ser interpostos às 18h desta terça-feira (15/10) -

Candidatos do concurso público para a área de medicina e segurança do trabalho dos Correios já podem acessar os gabaritos preliminares das provas objetivas do certame. Eles foram disponibilizados pelo Instituto Iades, banca organizadora do certame, no domingo (13/10), no site do concurso.



Os recursos dos candidatos em relação aos gabaritos preliminares das provas objetivas poderão ser interpostos às 18h desta terça-feira (15/10). Para tal, os candidatos deverão acessar o Ambiente do Candidato, no site da banca organizadora, e protocolar o recurso administrativo.

A seleção destina-se para o provimento de 33 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para os seguintes cargos:



Técnico em segurança do trabalho júnior

Enfermeiro do trabalho júnior

Engenheiro de segurança do trabalho júnior

Médico do trabalho júnior

As provas objetivas, aplicadas no domingo (13/10), foram compostas por 50 questões, de múltipla escolha, com cinco alternativas em cada questão, para escolha de uma única resposta correta. A pontuação total varia entre o mínimo de zero ponto e o máximo de 80 pontos.

Além das provas objetivas, o certame também é composto por comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. Os candidatos aprovados e nomeados receberão um salário inicial que varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48, a depender do cargo.