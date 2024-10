Concurso dos Correios com 3.511 vagas e salários de até R$ 6,8 mil é aberto

RP Raphaela Peixoto

Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 para agente e R$ 6.872,48 para analista. Provas serão aplicadas em dezembro - (crédito: Reprodução/Correios)

Os Correios divulgaram os editais de abertura para o novo concurso da estatal. O certame ofertará 3.511 vagas imediatas, dos quais 3.099 são para o cargo de agente de Correios (carteiro) e 412 vagas para analista de Correios em diversas especialidades (confira todas no final da matéria). Os documento foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (9/10) e na página oficial do concurso.

Além das vagas imediatas, há oportunidades para cadastro reserva, sendo 5.344 para o cargo de agente e mais 631 para analista. De acordo com os Correios, haverá reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas. Outros 10% das oportunidades serão reservados para pessoas com deficiência (PcD).

Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 para agente e R$ 6.872,48 para analista. O edital ressalta que a remuneração base da especialidade de arquiteto e engenheiro do cargo de analista será acrescido de um complemento salarial, a fim de atender o piso mínimo legal da categoria, atualmente fixado em R$ 10.302,00, conforme Lei Federal nº 4.950-A/66, em conjunto com a decisão proferida na ADPF 53, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As inscrições deverão ser feitas por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrição será aberto já neste quinta (10/10) e segue dessa forma até 28 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 42.

Das provas

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva. Os inscritos ao cargo de analista farão também uma prova discursiva. As provas estão marcadas para 15 de dezembro. A aplicação dos exames serão em todas as regiões do país, com a possibilidade de abranger até 306 localidades, conforme anunciou a estatal na última semana.

Compõem a prova objetiva 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade. As provas do cargo de analista também terão itens de conhecimentos específicos. A prova discursiva será uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 linhas.

Confira as especialidades do cargo de analista