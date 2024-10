Novo concurso para a PMTO terá 660 vagas, afirma governador

RP Raphaela Peixoto

O anúncio foi feito durante evento nessa segunda-feira (14/10) no Complexo Esportivo do Quartel do Comando-Geral. Na ocasião o governador também realizou a entrega de 50 novas viaturas para a PMTO - (crédito: Reprodução/Governo de Tocantins)

O novo concurso da Polícia Militar de Tocantins (PMTO) vai oferecer 660 vagas, conforme anunciou governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Ainda de acordo com o governador, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora.

As oportunidades são para soldados e oficiais. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira: 600 oportunidades para o cargo de soldado e 60 para aspirante oficial. Os salários podem chegar a R$ 5.763,07 e R$ 10.842,13, respectivamente.

O anúncio foi feito durante evento nessa segunda-feira (14/10) no Complexo Esportivo do Quartel do Comando-Geral. Na ocasião o governador também realizou a entrega de 50 patrulhas para a PMTO.

Ainda não foram divulgadas as datas do certame. No entanto, o comandante-geral da PMTO coronel Márcio Barbosa, informou que a previsão é que as provas sejam aplicadas em dezembro deste ano. “Com essas novas vagas, poderemos ampliar nosso alcance, especialmente em áreas que demandam maior presença policial", destacou Barbosa.

A corporação realizou o último concurso em 2021. À época, o certame ofertou 950 vagas para soldados, 25 para músicos e 25 para a área de saúde. Os candidatos foram avaliados por meio de provas teóricas, testes de aptidão física e avaliações psicológicas e sociais.