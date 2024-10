Anatel publica resultados do concurso com salários de R$ 16 mil

RP Raphaela Peixoto

São ofertadas 50 vagas para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, cujo salário é de R$ 16.413,35

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou o resultado final das provas objetivas do concurso para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Também foi divulgado o resultado provisório da prova discursiva. O documento foi publicado Diário Oficial da União desta quarta-feira (16/10).

De acordo com o documento, o acesso à imagem da prova discursiva e os espelhos de avaliação estará disponível aos candidatos no período entre os dias 17 e 18 de outubro. Durante esse prazo, os candidatos também poderão interpor recursos contra o resultado provisório da prova discursiva, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

A partir de 23 de outubro, os candidatos terão acesso, também no site do banca organizadora, as justificativas para alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas. Já o edital com o resultado final da prova discursiva, bem como a convocação para as etapas comprobatórias para candidatos que disputam vagas reservadas para pessoas com deficiência e para candidatos negros será divulgado em 11 de novembro, no mesmo site.

Do certame

São ofertadas 50 vagas para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, cujo salário é de R$ 16.413,35. As oportunidades são divididas entre as seguintes especialidades:

Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - ciências contábeis: 3 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - ciências de dados: 15 vagas;

Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - direito: 8 vagas;

Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - economia: 4 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - engenharia: 10 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - geral: 10 vagas.

O concurso é composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.