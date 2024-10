Concurso Correios: edital é retificado; veja as mudanças

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva. Os inscritos ao cargo de analista farão também uma prova discursiva. As provas estão marcadas para 15 de dezembro

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), publicou, na terça-feira (15/10), retificações dos editais do concurso público para agente e analista de Correios. Os editais de retificação podem ser acessados na página oficial do concurso. O certame oferece 3.511 vagas e salários de até R$ 6,8 mil. O período de inscrições está aberto.

Com a retificação, a aplicação das provas de ambos os cargos ocorrerá no período da tarde, impossibilitando a inscrição simultânea nos dois cargos. Os exames serão aplicados em todas as regiões do país no dia 15 dezembro.

O documento também informa a mudança da nomenclatura do cargo de arquivista que passa a ser: outros profissionais de nível superior – arquivologia. Também foi alterada a carga horária para a vaga de assistente social que em vez de 44 horas semanais será de 30 horas semanais.

Foi modificado ainda os requisitos do cargo de analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas, produção, redes, suporte de banco de dados e suporte de sistemas). Segundo o edital de retificação, será exigido "diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação".

Outra mudança anunciada está relacionada à distribuição de vagas para o cargo de analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas, produção e suporte de banco de dados) destinadas para o Correios Sede, em Brasília. Agora, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

Retificação altera distribuição das vagas para cargo de analista de sistemas para lotação em Brasília (foto: Reprodução)

Por fim, foram alterados conteúdo programático de conhecimentos específicos dos cargos de advogado e engenheiro – engenharia eletrônica. No cargo de advogado foram alterados os itens 6.10 e 6.20. Agora, eles passam a ser: "6.10 Procedimento comum. 6.20. Tutela provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Estabilização da tutela antecipada

Já no cargo de engenheiro, a mudança ocorreu nos itens 11 e 18 que passa a vigorar com a seguinte redação: "11. Circuitos combinacionais: decodificadores, codificadores e multiplexadores, circuitos somadores e subtratores binários, comparadores e unidades lógicas aritméticas (ULA); 18. Redes TCP/IP. Protocolos de Roteamento".

Inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o novo concurso dos Correios. Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrições termina às 23h de 28 de outubro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para superior. Podem solicitar a isenção da taxa doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico. O prazo para solicitação termina nesta sexta-feira (11/10).

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva. Os inscritos ao cargo de analista farão também uma prova discursiva. As provas estão marcadas para 15 de dezembro.

Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 para agente e R$ 6.872,48 para analista. O edital ressalta que a remuneração base da especialidade de arquiteto e engenheiro do cargo de analista será acrescido de um complemento salarial, a fim de atender o piso mínimo legal da categoria, atualmente fixado em R$ 10.302, conforme Lei Federal nº 4.950-A/66, em conjunto com a decisão proferida na ADPF 53, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).