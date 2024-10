Rede Sarah prorroga inscrição de concurso para médico; salário é de R$ 32 mil

RP Raphaela Peixoto

O processo seletivo será composto por três etapas - (crédito: impulsq/Unsplash)

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação prorrogou o período de inscrições do processo seletivo para médico, com especialidade em neurofisiologia, cuja remuneração é de R$ 32.348,41. Agora, o prazo para se inscrever será encerrado no dia 17 de novembro. A seleção oferta uma vaga para Fortaleza.

Para se inscrever, o candidato deve ter título de especialista expedido pela Associação Médica Brasileira (AMB) nas especialidades em neurologia ou medicina física e reabilitação (fisiatria) com:

Residência Médica concluída em Neurofisiologia Clínica, em serviços credenciados

pelo MEC; ou conclusão de treinamento teórico-prático na área de Neurofisiologia Clínica de, no mínimo um ano, em Programa de Residência Médica; Além de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, por meio da página oficial da seleção. A Rede Sarah disponibilizará computadores para os candidatos que não conseguirem acesso a internet. Eles estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, exceto nos feriados, nas unidades Sarah de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Macapá, Rio de Janeiro, Salvador e /São Luís. O valor da taxa de inscrição é de R$ 160,00.

O processo seletivo será composto por três etapas, sendo elas: prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos); prova prática (de caráter classificatório, valendo 100 pontos); e

treinamento, de caráter eliminatório.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, a contar da data de divulgação do resultado da aprovação e classificação nas provas. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Associação das Pioneiras Sociais (APS).