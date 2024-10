Padre Bernardo (GO), no Entorno, abre concurso com 206 vagas imediatas

RP Raphaela Peixoto

As provas objetivas, comum para todos os cargos, serão realizadas em 24 de novembro. O exame será composto por 50 questões

A prefeitura de Padre Bernardo, divulgou o edital de abertura do concurso público com 824 vagas e salários de até R$ 5,2 mil. Do total de vagas, 206 serão para nomeação imediata e 618 para cadastro de reserva. Há oportunidades para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições já estão abertas. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Verbena/UFG. O período será encerrado em 5 de novembro.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade, R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 100 para cargos de nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a isenção da taxa de inscrição.

O salário de menor valor é de R$ 1.412 para cargos de nível fundamental (como coveiro e gari). No caso da remuneração mais alta são para cargos de nível superior, entre eles dentista e engenheiro, o valor é de 5.286,18.

Compõem o certame: provas objetivas, práticas (apenas para os cargos de operador de máquinas leves e pesadas), de redação (para o cargo de professor), de títulos (para todos os cargos de nível superior). O candidatos também serão avaliados por curso de formação, a depender do cargo. A divulgação do resultado final do certame está prevista para 25 de fevereiro de 2025.

As provas objetivas, comum para todos os cargos, serão realizadas em 24 de novembro. O exame será composto por 50 questões. As questões da prova serão do tipo múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.