Policia Militar de Sergipe abre concurso com 335 vagas

RP Raphaela Peixoto

A maioria das oportunidades são para o cargo de soldado combatente, 300 vagas. As demais são para os cargos de oficiais - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Polícia Militar de Sergipe publicou, nesta quinta-feira (31/10), três editais de abertura de concurso público que juntos ofertam 335 vagas. A maioria das oportunidades são para o cargo de soldado combatente, sendo 300 vagas. As demais são para os cargos de oficial combatente e oficiais médicos, 30 e cinco vagas, respectivamente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O período de inscrições ficará aberto entre os dias 22 de novembro e 20 de dezembro. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Instituto Selecom. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para o cargo de soldado e R$ 160 para oficiais. Inscritos no CadÚnico e doadores de sangue, de medula óssea, de leite materno têm direito a isenção da taxa, que deve ser solicitada entre os dias 5 e 8 de novembro.

Compõem o certame: provas objetiva e dissertativa; Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica; pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade; e inspeção de saúde. A aplicação das provas objetiva e dissertativa está prevista para 19 de janeiro de 2025. Os candidatos do cargo de soldado fará no turno matutino enquanto os inscritos nos cargos de oficiais fará no período da tarde.

Requisitos

Para se candidatar a uma das 30 posições de oficial combatente, é imprescindível que o interessado possua formação superior em Direito. Em relação às 300 oportunidades para soldado combatente, é necessário ter completado o ensino médio. Quanto às cinco vagas destinadas aos oficiais da área da Saúde (sendo uma para endocrinologia, uma para psiquiatria, duas para cirurgião-dentista/clínica geral e uma para medicina veterinária), o candidato deve ter formação superior compatível com a função, além de apresentar os diplomas e registros nos conselhos pertinentes.

Ademais, entre os critérios básicos para os cargos, é preciso ter entre 18 e 35 anos na data da inscrição no concurso, além de atender à altura mínima estabelecida, que é de 1,60 m para homens e de 1,55 m para mulheres.

Concurso PMSE