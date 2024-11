FA Francisco Artur de Lima

Todas as vagas são destinadas para lotação em Brasília - (crédito: Reprodução/ANA)

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) publicou, nesta segunda-feira (11/11), o resultado final do concurso para o provimento de 40 vagas na área de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento. As informações constam no Diário Oficial da União.

A aplicação das provas do certame da ANA ocorreu em 16 de junho, nas 27 capitais do país. Os aprovados atuarão na elaboração de normas regulatórias, implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e outras tarefas, conforme o Edital nº 1, de 12 de janeiro de 2024.

Conforme o edital, a área de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento haverá três especialidades (categoria 1, categoria 2 e categoria 3). Todas as vagas são destinadas para lotação em Brasília.