Concursos públicos para ingressar no Judiciário com salários de R$ 17 mil

RP Raphaela Peixoto

O Correio também separou as provas para este mês - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Concursos públicos com inscrições abertas ofertam 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para ingressar no Judiciário com salários de até R$ 17 mil. Há oportunidades para analista e técnico judiciário para diversas especialidades. O Correio também separou as provas para este mês. Confira:

Concursos abertos

TRF da 6ª Região

Últimos dias para se inscrever no concurso para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6). As inscrições deverão ser realizadas no site da banca organizadora do concurso, o Cebraspe, até sexta-feira (8/11). Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas que serão realizadas em 19 de janeiro de 2025, em Belo Horizonte.



O certame oferece vagas para cadastro de reserva. As oportunidades são para diversas especialidades dos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Os salários são de até R$ 13,9 mil.

Leia também: STF valida contratação de servidor público por meio da CLT



TJ-RO

O concurso público para Tribunal de Justiça de Rondônia com 25 vagas imediatas para técnico e analista judiciário está com as inscrições até 05 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas, por meio da página oficial do certame. A seleção também formará cadastro reserva. Compõem o certame: provas objetivas e discursivas, para todos os cargos, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão realizadas em 2 de fevereiro.

A remuneração é de R$ 7.533,99 para técnico judiciário. Já o salário do cargo de analista judiciário é de R$ 10.959,82, exceto para a especialidade de analista de sistemas que a remuneração é de R$ 17.132,48.

Provas este mês

TJRR

As provas do concurso público do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) serão aplicadas no dia 17 de novembro. Serão avaliações objetivas e discursivas. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório. O certame oferta 60 vagas, além de cadastro de reserva, para os cargos de ensino superior (40 vagas) e para nível médio (20 vagas). Os salários iniciais variam de R$ 5.302,26 a R$ 10.099,40, além de benefícios.

TCDF

Candidatos do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal farão as provas em 17 de novembro. Os exames serão aplicados em turnos diferentes. Pela manhã, será aplicada a avaliação objetiva e, no turno vespertino, a discursiva. Os candidatos consultar o local da prova a partir desta sexta (8/11), por meio do site do Cebraspe. São ofertadas sete vagas para o cargo de auditor externo com salários a partir de R$ 21 mil.



Serviço

Concurso TRF da 6ª Região

Inscrições: até sexta-feira (8/11), por meio do site do Cebraspe



Provas: 19 de janeiro



Vagas: cadastro de reserva para analista e técnico judiciário



Salários: de até R$ 13,9 mil

Concurso TJ-RO

Inscrições: até 5 de dezembro, por meio do por meio da página oficial do certame



Vagas: 25 vagas imediatas para técnico e analista judiciário, além de formação de cadastro reserva



Salário: de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48

TJRR

Provas: 17 de novembro



Vagas: 60 imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de ensino superior e médio



Salário: Até R$ 10.099,40

TCDF