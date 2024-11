Confira resultados da etapa de heteroidentificação do CNU

FA Francisco Artur de Lima

Para acionar um recurso à banca, é preciso acessar a opção "Interposição de Recursos" - (crédito: Divulgação/INEP)

Os resultados da etapa de heteroidentificação do Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem ser consultados na página oficial da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, a partir desta quarta-feira (13/11).

Leia também: Itamaraty divulga resultado provisório nas provas escritas da segunda fase

O acesso aos resultados devem ser por meio da seção "área do candidato". Nesta aba, basta clicar na opção "Resultados e Convocação". Caso o candidato discorde do posicionamento da banca sobre sua classificação no processo de autodeclaração, é possível entrar com um recurso entre os dias 13 e 14 de novembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para ingressar com recurso é preciso acessar a opção "Interposição de Recursos". O procedimento de heteroidentificação do CNU foi filmado pela banca e contou com a coleta de dados biométricos dos candidatos.