Gabarito do Enem 2024 é publicado; veja

Os gabaritos oficiais e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados na manhã desta quinta-feira (14/11) pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A divulgação, que estava prevista para o dia 20 de novembro, foi antecipada.

Somente uma questão foi anulada na prova de Ciências da Natureza. Segundo o Inep, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. A seguir, é possível conferir o número da questão em cada um dos cadernos:

Verde: Questão 124;

Cinza: Questão 100;

Azul: Questão 129;

Amarelo: Questão 102.

A divulgação das notas dos candidatos está prevista para ocorrer no dia 13 de janeiro. Ao todo, 74.366 pessoas se inscreveram para realizar a prova no Distrito Federal. As provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país.

No primeiro dia de provas, além da redação, os participantes responderam a questões de Linguagens e Ciências Humanas, áreas que testaram o conhecimento em interpretação de textos, atualidades e história. No segundo dia, foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.



1º Dia – Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular

1º Dia – Caderno 2 – Amarelo – Aplicação Regular

1º Dia – Caderno 3 – Branco – Aplicação Regular

1º Dia – Caderno 4 – Verde – Aplicação Regular

1º Dia – Caderno 9 – Laranja (Braile e ledor) – Aplicação Regular

1º Dia – Caderno 10 – Roxo (Libras) – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 5 – Amarelo – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 6 – Cinza – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 8 – Verde – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 11 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular

2º Dia – Caderno 12 – Roxo (Libras) – Aplicação Regular