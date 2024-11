Concurso para auditor do TCU tem validade prorrogada até 2026

FA Francisco Artur de Lima

Presidente do TCU, Bruno Dantas - (crédito: Samuel Figueira)

O concurso para o Tribunal de Contas do União (TCU) na área de auditor federal de controle externo teve a validade prorrogada até 2026. O certame, que teve edital publicado em 2021 e resultados homologados dois anos atrás, prevê o preenchimento de 24 vagas e formação de cadastro de reserva.

No documento obtido pelo Correio, o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, justifica a necessidade de convocar mais candidatos no sentido de "recompor os quadros de pessoal e atender às necessidades do órgão identificadas até o momento".

Dantas compartilhou o documento em suas redes sociais. Confira:

Bruno Dantas compartilha documento que prorroga validade de concurso público do TCU (foto: Reprodução/Instagram @BrunoDantas)

“Já fui um concurseiro sonhando com a aprovação da lista de espera. Conheço a angústia de ter sido aprovado fora das vagas e a esperança de ser nomeado no prazo de validade. O @tcuoficial necessita recrutar novos servidores e não pode esperar um novo concurso. Na manhã de hoje decidi prorrogar a validade do concurso de Auditor Federal de Controle Externo que venceria amanhã”, disse Bruno Dantas, em seu perfil no Instagram.