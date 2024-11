CNU: revisão de títulos publicado, mas resultado final sai quinta-feira

CB Correio Braziliense

O Concurso Nacional Unificado (CNU) teve o resultado dos pedidos de recurso de revisão de títulos publicados, nesta terça-feira (19/11), na página da Fundação Cesgranrio - banca organizadora do certame. A lista final do chamado "Enem dos Concursos" será divulgada na quinta (21/11), no mesmo site.

Para acessar as informações publicadas, o candidato deve acessar o site da banca organizadores e clicar na seção "Resultados e Convocação". O mesmo procedimento deve ser feito para acessar os resultados finais na quinta.

Realizado em agosto, o Concurso Nacional Unificado contou com 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Ao todo, mais de 970 candidatos concorreram a uma das vagas distribuídas entre a gestão direta, de autarquias ou fundações.

