CNU: MGI divulga notas dos candidatos reintegrados no certame

RP Raphaela Peixoto

Mais de 32 mil candidatos foram reintegrados no certame após decisão judicial - (crédito: Reprodução/Fundação Cesgranrio)

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do o Concurso Nacional Unificado (CNU), divulgaram, nesta segunda-feira (25/11) as notas dos mais de 32 mil candidatos reintegrados no certame após decisão judicial. A consulta poderá ser realizada por meio da área do candidato na página da banca organizadora na aba “Resultados e Convocações”.

Esses candidatos passarão posteriormente pela correção de suas redações e questões discursivas. Inicialmente, eles não haviam sido considerados aptos para avançar nesta fase, porque não completaram todas as informações de identificação no cartão de respostas da prova. No entanto, esses candidatos voltaram ao concurso após acordo com o Ministério Público e notificados por e-mail na última quinta-feira (21/11).

Novo calendário

O MGI divulgou, na quinta-feira (21/11), novas datas relativas ao Enem dos Concursos. Após adiamento da divulgação da lista de aprovados do certame, o novo calendário indica que resultados finais, que seriam divulgados em novembro, serão publicados apenas em fevereiro de 2025. Confira o novo cronograma: