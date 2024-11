Resultado do CNU vai ser divulgado em fevereiro; veja as datas

LP Lara Perpétuo

11 de fevereiro é a nova data prevista para divulgação dos resultados finais - (crédito: Reprodução)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, na manhã desta quinta-feira (21/11), novas datas relativas ao Concurso Público Nacional Unificado (CNPU). Após adiamento da divulgação da lista de aprovados do 'Enem dos concursos', o novo calendário indica que resultados finais, que seriam divulgados nesta quinta, serão publicados apenas em fevereiro de 2025.

Nesta quarta-feira (20/10), a divulgação da lista de aprovados do "Enem dos concursos" havia sido adiada devido a uma decisão judicial. De acordo com a ação, candidatos que haviam sido eliminados por não terem completado o processo de identificação, como a marcação do número do caderno de provas no cartão de respostas, vão ser reintegrados ao certame.

Segundo a decisão, só deveriam ser desclassificados participantes que não preencheram os dois campos de identificação relativos ao tipo de provas: tanto a "bolinha" com o número do caderno quanto a frase que se encontrava na capa.

Havia sido estabelecido, portanto, um prazo de 10 dias para que o governo e a Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso, republicassem os resultados do certame, a fim de incluir o nome dos participantes que haviam sido eliminados. De acordo com o MGI, com a decisão judicial, 32.260 candidatos foram habilitados à correção da prova discursiva.

Assim, é necessário mais tempo para que, após corrigidas as discursivas, sejam publicados os resultados. Dessa forma, novas datas para, entre outras, etapas de divulgação de notas, envio e análise de títulos e interposição de recursos foram estabelecidas. O resultado final, que sairia nesta quinta-feira de acordo com o calendário original, está previsto para ser divulgado no dia 11 de fevereiro.

Confira o novo cronograma divulgado pelo Ministério:

25 de novembro de 2024: Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos;

4 e 5 de dezembro de 2024: Envio de títulos;

6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025: Análise de títulos;

9 de dezembro de 2024: Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações;

9 e 10 de dezembro de 2024: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações;

20 de dezembro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações;

23 de dezembro de 2024: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;

6 a 10 de janeiro de 2024: Perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência;

11 e 12 de janeiro: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas;

15 de janeiro de 2025: Resultado preliminar da avaliação de títulos;

15 e 16 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos;

17 de janeiro de 2025: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

17 e 18 de janeiro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

11 de fevereiro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos;

11 de fevereiro: Previsão de divulgação dos resultados finais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular