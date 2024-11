CNU: candidatos recebem e-mail sobre novo cronograma

CB Correio Braziliense

18/08/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Concurso Nacional Unificado CNU , local das provas UniCeub. Candidatos que saira, para o almoço as 11:30 horas esperam sentados no meio fio a abertura dos portões as 13:00 horas. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os candidatos que fizeram o Concurso Nacional Unificado (CNU) relatam ter recebido um e-mail do Cesgranrio, a banca organizadora do certame, com o alerta sobre novidades no desempenho. Consultados pelo Correio, os candidatos disseram que a mensagem chegou ao e-mail às 13h13 desta sexta-feira (22/11).

Leia também: Resultado do CNU vai ser divulgado em fevereiro; veja as datas

Confira o e-mail:

Candidato recebe e-mail do Cesgranrio (foto: Reprodução/Gmail)







Ao acessar a área do candidato, conforme instruções do e-mail, a informação é de que sua situação diante do CNU foi alterada e as instruções e o novo cronograma previstos no edital de retificação serão apresentados somente a partir de segunda-feira (25/11).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Acordo judicial

A justificativa informada pela Fundação Cesgranrio para o contato com candidatos que prestaram o CNU se dá após um acordo entre a banca organizadora e o Ministério Público Federal (MPF). No trato, foi considerado que, diante das dúvidas geradas no preenchimento do cartão de resposta de certame, seria necessária novas correções das provas.

Ou seja, candidatos que haviam sido eliminados por não terem completado o processo de identificação, como a marcação do número do caderno de provas no cartão de respostas, vão ser reintegrados ao certame. Com isso, adiou-se para fevereiro do próximo ano a publicação dos resultados do CNU. Os aprovados no Enem dos Concursos seriam divulgados nesta quinta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular