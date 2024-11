Concurso da Ebserh tem banca definida; certame ofertará 541 vagas

As oportunidades serão divididas entre as 45 unidades da rede EBSERH em todo o país - (crédito: Divulgação/EBSERH)

O concurso para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) teve a confirmação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora. A informação consta no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28/11).

Na publicação, a confirmação da banca vem atrelado a um aviso de dispensa de licitação. Com a definição da banca, cresce a expectativa de quando sairá o edital com os detalhes e as datas do concurso para o Ebserh.

Além do cadastro de reserva, o concurso da Ebserh devem preencher 541 vagas divididas entre níveis médio, técnico e superior. As áreas atendidas serão a assistencial, a administrativa e a médica. As oportunidades serão divididas entre as 45 unidades da rede EBSERH em todo o país.