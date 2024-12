Saiba quando será publicado gabarito do concurso do TSE Unificado

FA Francisco Artur de Lima

O prazo para questionar as respostas e entrar com recurso será entre 11 e 12 de dezembro, também pelo portal do Cebraspe - (crédito: Divulgação/Governo SP )

Os mais de 300 mil candidatos que prestaram o concursos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado poderão consultar o gabarito das provas a partir desta terça-feira (10/12), no site da Cebraspe, a banca organizadora do certame.

As respostas ficarão disponíveis até esta quinta-feira (12/12). O gabarito do TSE Unificado é referente à provas realizadas no domingo (8/12), em todas as capitais e no Distrito Federal. Foram realizadas avaliações para preencher 412 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva distribuídas nas áreas de técnico e analista judiciário.

Nas provas para o cargo de técnico judiciário, a taxa de abstenção foi de 46,10%. Isso significou que, dos 343.978 inscritos, 158.573 faltaram. Já nas chances direcionadas a analista técnico a abstenção foi de 50,12% — dos 293.650 inscritos, 147.177 faltaram.

Gabarito discursivo e recurso

Além do gabarito da prova objetivo do concurso do TSE Unificado, haverá na terça-feira a divulgação de um padrão de resposta para a questão discursiva da prova para o cargo de analista judiciário.

Assim como as respostas corretas da avaliação de marcar, o modelo discursivo será divulgado no site da banca organizadora do certame. O prazo para questionar as respostas e entrar com recurso será entre 11 e 12 de dezembro, também pelo portal do Cebraspe.