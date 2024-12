CNU: Saiba como acessar a nota da prova escrita

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou, nesta segunda-feira (9/12), as notas preliminares das provas discursivas, dos blocos de 1 a 7, e da redação, do bloco 8, dos candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Os recursos contra as notas preliminares de ambas as provas devem ser realizados na seção "Interposição de recursos" da Área do Candidato, que é o mesmo espaço onde é possível fazer o download da imagem da prova discursiva ou da redação. O período recursal já está aberto e termina na terça-feira (10/12).

A divulgação dos resultados das solicitações está prevista para o dia 20 de dezembro na página oficial do concurso. Somente os pedidos que forem aceitos terão suas decisões publicadas.

Nos meses seguintes, será realizado o processo de verificação para os candidatos que estão disputando as vagas destinadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência. A expectativa é que o resultado final do CPNU seja divulgado em 11 de fevereiro.

Mais de 32 mil reintegrados

De acordo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 32.260 candidatos ficaram habilitados à correção das provas discursivas e redações após acordo jucial. Além da reintegração de candidatos, segundo a pasta, a decisão judicial também contemplou as seguintes medidas:

"Ampliação do número de correções para cotistas negros equiparando-o ao da ampla concorrência, em conformidade com a Instrução Normativa nº 23.

Inclusão de títulos para ATPS: Correção do edital para incluir a exigência de títulos para Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS) nos blocos 4 e 5, atendendo à legislação vigente".

