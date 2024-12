TSE Unificado: banca disponibiliza gabarito de provas

FA Francisco Artur de Lima

As provas do concurso do TSE Unificado foram realizadas no domingo (8/12) - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Candidatos que prestaram o concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado já podem consultar o gabarito das provas, aplicadas no domingo (8/12) para mais de 300 mil pessoas. Para saber o desempenho individual na prova, o primeiro passo é acessar o site da Cebraspe, a banca organizadora do certame.

Ao acessar o site, o candidato deve procurar a seção "Consulta individual ao gabarito preliminar e ao caderno de provas" e completar os dados de CPF e senha de cadastro na página da banca.

Leia também: Concurso do TSE Unificado tem abstenção de quase metade dos inscritos

Com o acesso ao gabarito, o candidato deve ter em mente que as provas objetivas valem até 190 pontos e a nota será calculada baseada na quantidade de acertos e erros. Cada questão da prova de conhecimentos básicos vale 1 ponto e cada item de conhecimentos específicos, 2 pontos.

De acordo com o gabarito, caso a resposta estiver errada, o candidato terá 1 ponto negativo em provas de conhecimentos básico e 2, no caso das avaliações de conhecimentos específicos.

As informações sobre o método de correção das provas constam no edital do concurso do TSE Unificado. Será atribuído zero ponto se não houver marcação ou houver marcação dupla (C e E).

Serão reprovados e eliminados candidatos que obtiverem menos de 10 pontos na prova de conhecimentos básicos. Também serão eliminados quem tiver menos de 40 pontos na prova de conhecimentos específicos e os que tiverem menos de 55 pontos na prova objetiva, considerando a soma dos conhecimentos básicos e específicos.

Provas discursivas

Assim como as respostas corretas da avaliação de marcar, o modelo discursivo foi divulgado no site do Cebraspe. O prazo para questionar as respostas e entrar com recurso será entre 11 e 12 de dezembro, também pelo portal da banca organizadora do concurso.

10/12/2024 10:00

Consulta individual ao gabarito preliminar e ao caderno de provas