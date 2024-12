FA Francisco Artur de Lima

Atualmente reservado para homens, a participação de mulheres nas Forças Armadas será uma novidade com o objetivo de aumentar a presença feminina no Exército, na Marinha e na Aeronáutica - (crédito: Divulgação/Exército Brasileiro)

Questões sobre o alistamento militar feminino serão detalhadas pelo Ministério da Defesa, na quarta-feira (11/12). Atualmente reservado para homens, a participação de mulheres nas Forças Armadas será uma novidade com o objetivo de aumentar a presença feminina no Exército, na Marinha e na Aeronáutica.

O alistamento ocorrerá entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2025, podendo ser realizado presencialmente nas Juntas de Serviço Militar de cada município ou pelo Site de Alistamento Online. Cerca de 1500 vagas serão abertas para ingressar em 2026.

O anúncio do alistamento de mulheres nas Forças Armadas foi publicado no Diário Oficial da União do dia 28 de novembro. De acordo com o texto, assinado pelo ministro da Defesa, José Múcio, o serviço militar feminino será destinado a mulheres que se apresentarem voluntariamente para o recrutamento.

As etapas são divididas entre a fase de alistamento, a seleção e a incorporação. As mulheres interessadas devem se alistar entre janeiro e junho do ano em que completam 18 anos, e a seleção seguirá a legislação do serviço militar brasileiro, considerando critérios físicos, culturais, psicológicos e morais.

Na marinha, as mulheres vão ingressar como marinhos-recrutas, no Exército como soldados ou na Força Aérea como soldados de segunda-classe. O serviço tem a duração de 12 meses aproximadamente, podendo ser prorrogado por até oito anos. Durante o serviço, elas terão os mesmos benefícios que os homens, como remuneração, auxílio-alimentação, licença maternidade e contagem de tempo para aposentadoria.

Ao ser incorporadas nas Forças Armadas, o serviço se torna obrigatório, com os mesmos direitos e deveres de militares homens.