Saiba quem é o segurança de escolta armada morto em confronto com ladrões de carga

O segurança morto durante um confronto com criminosos em um posto de combustível, em Taguatinga, foi identificado como Ronivon Lima Grolo. A vítima prestava serviço à empresa Judá Segurança Privada, sediada em Palmas, em Tocantins, e fazia a escolta de um caminhão carregado de eletrônicos. A carreta foi cercada por um grupo armado com fuzis na madrugada desta terça-feira (10/12).

Ronivon e um outro colega ainda não identificado estavam em um carro da empresa e foram contratados para a segurança da carreta. O caminhão estava abastecido com eletrônicos e fazia o itinerário de Manaus (AM) para Serra (ES). O Correio apurou que o automóvel já tinha sido alvo de uma tentativa de assalto e por isso a empresa decidiu contratar a empresa particular.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

No posto de combustível, criminosos ainda não identificados e em posse de fuzis cercaram o caminhão e anunciaram o assalto. Os seguranças iniciaram um confronto. Ronivon foi baleado e morreu dentro do carro. O outro colega está internado no Hospital Regional de Ceilândia.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.