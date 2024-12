Locais de provas dos Correios são alterados, veja onde mudou

RP Raphaela Peixoto

A banca organizadora, o IBFC, recomenda aos candidatos consultarem novamente o cartão de convocação de realização da prova na página oficial do certam - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

Os Correios informaram, nesta sexta-feira (13/12), que alguns locais de aplicação das provas do concurso da estatal foram alterados. A aplicação do certame está prevista para o domingo (15/12).

Segundo o comunicado, os locais alterados foram em Porto Alegre/RS, Santa Maria da Vitória/BA e Boa Esperança/MG. Em Niterói/RJ, o endereço do Colégio Estadual Doutor Souza Soares foi alterado. A banca organizadora, o IBFC, recomenda aos candidatos consultarem novamente o cartão de convocação de realização da prova na página oficial do certame, na aba “Local de Prova”.

Horários

A aplicação dos exames será em todas as regiões do país. Conforme o edital de convocação, os portões serão abertos ao 12h e o fechamento está marcado para 12h45. O início da prova está previsto para às 13h. A duração das provas é de 4 horas.

De acordo com o edital, os candidatos devem chegar aos locais de prova com pelo menos uma hora de antecedência antes do fechamento dos portões. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com documento físico de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.



Sobre as provas

Para o cargo de carteiro, que exige nível médio, a prova consistirá em 50 questões sobre língua portuguesa, matemática, fundamentos de informática, conhecimentos gerais e o código de conduta ética e de integridade dos Correios. A pontuação máxima é de 60 pontos.

Já a seleção para a função de analista, que requer nível superior, também contará com 50 questões de múltipla escolha, com um valor máximo de 60 pontos. O exame abordará conteúdos de língua portuguesa, matemática, fundamentos de informática, código de conduta ética e integridade, além de conhecimentos específicos da área escolhida.

Os candidatos para analista também farão uma prova discursiva que será uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 linhas.

Do certame

O certame registrou cerca de 1,7 milhão de inscritos, conforme divulgado pela estatal. O quantitativo supera em 55% o número de inscritos registrados no último certame, realizado em 2011. Os inscritos disputam 3.511 vagas para cargos de nível médio e superior.

Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 para agente e R$ 6.872,48 para analista. O edital ressalta que a remuneração base da especialidade de arquiteto e engenheiro do cargo de analista será acrescido de um complemento salarial, a fim de atender o piso mínimo legal da categoria, atualmente fixado em R$ 10.302,00, conforme Lei Federal nº 4.950-A/66, em conjunto com a decisão proferida na ADPF 53, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O prazo de validade do concurso dos Correios será de um ano, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.