O período para a apresentação de recursos referentes às questões das provas e aos gabaritos oficiais preliminares, divulgados na terça-feira (10/12), do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE) já está aberto e termina nesta quinta-feira (12/12). Os recursos devem ser interpostos por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

"O prazo para recorrer também se estende ao padrão preliminar de respostas da prova discursiva para os cargos de analista judiciário", assegura o Tribunal Superior Eleitoral.

As provas do certame foram aplicadas no domingo (8/12). Ao todo, a taxa de abstenção no TSE Unificado, segundo o Cebraspe ficou em 47,95%.

A consulta individual aos gabaritos oficiais está disponível até quinta-feira (12). Além do gabarito, também foi divulgado um padrão de resposta para a questão discursiva da prova de concurso para o cargo de analista judiciário.

De acordo com o cronograma do concurso, os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na sexta-feira (13/12). Já a divulgação do resultado final das provas está marcada junho de 2025. Os aprovados serão nomeados em julho.

A seleção oferece 412 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva nas áreas de técnico e analista judiciário. As oportunidades serão alocadas em tribunais de 26 estados e no TSE, em Brasília.